Venda de automóveis usados cresce 5,5% em 2025 para cerca de 860 mil unidades

As vendas de automóveis ligeiros de passageiros usados em Portugal cresceram 5,5% em 2025 face ao ano anterior, atingindo cerca de 860 mil unidades, segundo uma estimativa da Informa D&B.

De acordo com a informação disponibilizada sobre o setor da compra e venda de automóveis usados, o crescimento da faturação agregada das principais empresas do setor em 2025 deverá, contudo, ter sido inferior ao registado em 2024.

Nesse ano, a faturação conjunta das 38 principais empresas ascendeu a 805 milhões de euros, o que representou um aumento de 13,5% face a 2023, acompanhado por uma melhoria da rentabilidade.

O estudo indicou ainda que o setor continua a ser dominado por empresas de pequena dimensão. Em 2024, apenas cinco empresas tinham mais de 50 trabalhadores.

No mesmo ano, o emprego conjunto de 39 das principais empresas ultrapassou ligeiramente os mil trabalhadores, traduzindo um crescimento de 10,9% em comparação com 2023 e prolongando a trajetória ascendente dos últimos anos.

Em termos geográficos, as principais empresas em volume de faturação concentram-se sobretudo nos distritos de Lisboa, com 12 empresas, Porto, com nove, e Braga e Leiria, com quatro cada.