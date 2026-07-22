Venda do Hospital da Cruz Vermelha será relançada em breve

A venda do Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, vai ser relançada pelo Governo em breve, para a alienação das posições da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da Parpública, anunciou esta quarta-feira, 22 de julho, o secretário de Estado do Tesouro.

“Será um procedimento transparente, equitativo e concorrencial", assegurou no parlamento o secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, João Silva Lopes, que acompanhou o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, numa audição parlamentar sobre a situação do Setor Empresarial do Estado, a pedido do Chega.

O procedimento da alienação será lançado brevemente, adiantou, sem dar mais informações sobre a venda.

Em causa estão as participações na Cruz Vermelha Portuguesa - Sociedade de Gestão Hospitalar, S. A. (CVP-SGH), sociedade gestora deste hospital, que o Estado tentou vender em 2024, sem sucesso.

No final desse ano, o primeiro Governo de Luís Montenegro (PSD-CDS-PP) encerrou a venda iniciada em 2022, alegando que a alienação não era viável.

A Santa Casa tem uma participação de 54,98% no capital social da CVP-SGH e a Parpública, entidade que gere as participações do Estado em empresas, detém 45,00%, segundo o último relatório e contas, relativo ao ano de 2025.

Em 26 de dezembro 2024, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, e o secretário de Estado do Tesouro, Silva Lopes, assinaram um despacho, publicado em Diário da República em 07 de janeiro de 2025, a fechar o processo “sem adjudicação da venda a nenhum dos proponentes”.

A decisão foi tomada depois de a Santa Casa e a Parpública terem apresentado, em 16 de dezembro de 2024, “um parecer fundamentado de ausência de condições necessárias, em termos de salvaguarda do interesse patrimonial das acionistas, para prosseguir o processo de venda”, segundo fundamentaram no despacho.