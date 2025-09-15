Venda do Novo Banco rende 1,6 mil milhões ao Fundo de Resolução e à Direção-Geral do Tesouro

A venda do Novo Branco aos franceses do BPCE, em troca de 6,4 mil milhões de euros, vai render 1,6 mil milhões de euros ao Fundo de Resolução e à Direção-Geral do Tesouro. Os gestores do Lone Star encaixam 1,1 mil milhões, avança o Público. O segundo maior banco francês avança para a aquisição por 6,4 mil milhões, a que se subtraem 1,6 mil milhões que se destinam ao Fundo de Resolução e à Direção-Geral do Tesouro, já que detêm 25% no Novo Banco. A transação deverá ser concretizada no início de 2026.Dos restantes 4,8 mil milhões, há que remover o valor desembolsado pelo Lone Star em 2017, para comprar o sucessor do BES (2 mil milhões), assim como o custo de capital (deverá rondar 1,6 mil milhões). As contas deixam um lucro líquido de 2,2 mil milhões, cerca de metade do qual deverá ser destinado aos cofres do grupo norte-americanoSobram, por isso, 1,1 mil milhões, que vão formar os prémios destinados a dirigentes do Lone Star e gestores do Novo Banco. Trata-se de um terço dos 3,3 mil milhões que o Fundo de Resolução entregou ao Novo Banco para cobrir perdas decorrentes da venda de ativos abaixo do valor real..Oficial: Lone Star vende Novo Banco ao grupo francês BPCE por 6,4 mil milhões de euros