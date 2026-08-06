Vendas a retalho com ligeiro crescimento homólogo na UE e zona euro em junho

As vendas a retalho registaram aumentos homólogos em junho de 2026, de 0,7% na zona euro e 1,2% na União Europeia, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.

Na comparação mensal, contudo, o indicador recuou — -0,3% na área do euro e -0,1% na UE — sinalizando um abrandamento de curto prazo na atividade comercial.

A análise por Estados‑membros mostra grande heterogeneidade. Em termos mensais, as maiores quedas no volume total do comércio a retalho ocorreram na Finlândia (-1,5%), Roménia (-1,2%) e Alemanha (-1,1%). Pelo contrário, os maiores crescimentos mensais foram observados em Luxemburgo (+2,5%), Portugal (+1,7%), e na Croácia e Suécia (ambas +1,5%).

Estes movimentos mensais refletem choques locais e variações sazonais que continuam a condicionar o desempenho do sector.

Na comparação homóloga, ou seja, face a junho do ano passado, os maiores aumentos anuais foram reportados em Luxemburgo (+8,3%), Suécia (+7,2%) e Bulgária (+7,1%). Por outro lado, registaram‑se quedas homólogas mais relevantes na Roménia (-6,6%), seguida da Áustria (-0,3%), Bélgica e Alemanha (ambas -0,1%).