Vendas a retalho com subida homóloga em setembro na zona euro e UE

As vendas a retalho avançaram, em setembro, 1,0% na zona euro e 1,3% na União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2024, divulga esta quinta-feira, 6, o Eurostat.Na comparação com agosto, o volume das vendas a retalho, recuou 0,1% tanto na área do euro quanto no conjunto dos 27 Estados-membros.De acordo com o serviço estatístico da UE, entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, as maiores subidas homólogas do comércio a retalho registaram-se em Chipre (8,5%), Malta (6,6%) e na Bulgária (5,7%).As quatro quebras face a setembro de 2024, por outro lado, foram observadas em Itália (-2,3%), na Roménia (-2,1%), Bélgica (-0,8%) e Áustria (-0,1%).Na comparação em cadeia, os maiores recuos no indicador observaram-se na Lituânia (-1,1%), Letónia e Eslovénia (-0,7% cada) e em Itália (-0,6%).As principais subidas foram registadas no Luxemburgo e Malta (1,7% cada), Estónia (1.5%) e Eslováquia (1,4%).Em Portugal, o volume de vendas da retalho subiu 4,8% em cadeia e 0,3% face a setembro.