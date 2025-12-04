Vendas a retalho com subidas homólogas na zona euro e na UE

As vendas a retalho aumentaram, em outubro, 1,5% na zona euro e 1,6% na União Europeia (UE), face ao mês homólogo, divulga hoje o Eurostat.Na comparação com setembro, por outro lado, o volume das vendas no comércio retalhista manteve-se em ambas as zonas.De acordo com o serviço de estatísticas da UE, na comparação homóloga, as maiores subidas no indicador observaram-se em Chipre (9,9%), Bulgária (7,4%) e Malta (6,2%), com as principais quebras a serem registadas no Luxemburgo (-0,8%), Áustria (-0,6%) e Bélgica (-0,1%).Na comparação com setembro, o Luxemburgo (3,6%), a Estónia (1,7%) e a Croácia (1,4%) apresentaram os maiores avanços, com a Bélgica (-1,3%), a Áustria (-0,6%), a Irlanda e a Suécia (-0,4% cada) no outro extremo da tabela.Em Portugal, o indicador aumentou 4,3% na variação homóloga e 0,3% em cadeia, em outubro. .Vendas a retalho com subida homóloga em setembro na zona euro e UE \n\n