Vendas a retalho sobem 1,2% na zona euro e 1,9% na UE em março

O volume das vendas no comércio de retalho aumentou em março 1,2% na zona euro e 1,9% na União Europeia (UE) em termos homólogos, divulgou esta quinta-feira, 7, o Eurostat.

Recorrendo ao mês de fevereiro como termo de comparação, o indicador registou comportamentos distintos. Na área da moeda única o volume das vendas recuou 0,1%, enquanto na UE houve um ligeiro crescimento de 0,3%.

Entre os Estados‑membros com dados disponíveis, as maiores subidas homólogas foram registadas pela Bulgária (+12,4%), Hungria (+8,2%) e Malta (+7,5%). Pelo contrário, a Roménia (-2,3%) e a Alemanha (-2,0%) assinalaram os únicos recuos face a março de 2025.

No confronto mensal (março vs. fevereiro), os principais avanços registaram‑se na Eslovénia (+4,3%), Luxemburgo (+4,0%) e Bélgica (+3,6%). Foram observadas quedas em quatro países: Alemanha (-2,1%), Malta (-0,4%), Itália e Letónia (‑0,1% em ambos).

Em Portugal, o volume das vendas a retalho subiu 5,4% em termos homólogos e 1,7% na variação mensal, colocando o país entre os que mais contribuíram para o fortalecimento do consumo no período.