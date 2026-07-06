Vendas a retalho sobem 1,6% em maio na zona euro e 1,9% na UE

As vendas a retalho aumentaram, em maio, 1,6% na zona euro e 1,9% na União Europeia (UE), na comparação homóloga, divulga hoje o Eurostat.

Ainda de acordo com o serviço estatístico europeu, na comparação com abril, o indicador subiu 0,2% na área do euro e 0,5% na UE.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, os maiores aumentos face a maio de 2025 no volume total do comércio a retalho foram registados em Chipre (8,4%), na Bulgária (7,9%) e no Luxemburgo (7,8%) enquanto se observaram quebras na Roménia (-4,0%), na Estónia (-0,5%) e na Bélgica (-0,4%).

Na comparação em cadeia, Chipre (3,7%), Luxemburgo (3,6%) e Polónia (2,4%) apresentaram as principais subidas e a Estónia (-22%), a Croácia (-2,0%), a Bélgica e a Lituânia (-0,7% cada), os mais importantes recuos.

Em Portugal, o indicador subiu 3,2% na comparação homóloga e 0,3% em cadeia.