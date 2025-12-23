Vendas automóveis na UE sobem 1,4% até novembro com elétricos a crescerem 27,6%

As vendas de automóveis na União Europeia (UE) aumentaram 1,4% até novembro face ao mesmo período de 2024, tendo os veículos elétricos progredido 27,6%, segundo dados publicados esta terça-feira, 23, pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).A associação automóvel informou ainda em comunicado que, apesar do “recente impulso positivo”, os volumes gerais de vendas permanecem “muito abaixo dos níveis anteriores à pandemia” covid-19.Os veículos elétricos a bateria alcançaram uma quota de mercado de 16,9% nos primeiros 11 meses de 2025, em linha com as projeções para o ano, de acordo com a ACEA. Foram vendidas 1.662.399 unidades deste tipo de automóveis até novembro.Os quatro maiores mercados da UE para veículos elétricos registaram aumentos, com a Alemanha na liderança (41,3%), seguida pela Bélgica (10,2%), Países Baixos (8,8%) e França (9,1%). Em Portugal, o aumento foi de 27,5%, com um total de 46.666 veículos elétricos novos vendidos entre janeiro e novembro.A opção preferida dos consumidores da UE são os híbridos, com uma quota de mercado de 34,6% entre janeiro e novembro de 2025, enquanto os carros a gasolina e a diesel juntos representaram 36,1% das vendas.Durante os primeiros 11 meses do presente exercício, foram vendidos 3.408.907 híbridos no bloco comunitário. Entre os principais mercados, Espanha liderou o crescimento das vendas de híbridos (26%), à frente de França (24,2%), Alemanha (8,7%) e Itália (7,9%).Da mesma forma, as matrículas de híbridos ‘plug-in’ continuaram a crescer, atingindo 912.723 unidades entre janeiro e novembro, impulsionadas pelos aumentos de volume em mercados como Espanha (113%), Itália (80,6%) e Alemanha (62,7%).Entretanto, as matrículas de carros a gasolina caíram 18,6% entre janeiro e novembro deste ano em comparação com o mesmo período de 2024, com quedas em todos os principais mercados da União Europeia.França liderou as reduções (32,1%), seguida pela Alemanha (22,4%), Itália (17,4%) e Espanha (14,6%).Por marcas, destaca-se o recuo de 38,8% entre janeiro e novembro do fabricante de veículos elétricos Tesla, que perdeu terreno desde que o seu presidente executivo (CEO), Elon Musk, se tornou, há um ano, patrocinador e colaborador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.A quota de mercado da Tesla situou-se em 1,3%, contra 2,2% há um ano.No polo oposto, destaca-se a ascensão do fabricante chinês de carros elétricos BYD, que viu as suas vendas progredirem 240% na UE nos primeiros 11 meses de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024..Maior vendedora de carros elétricos regista queda nas vendas pela primeira vez em cinco anos