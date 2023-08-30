Vendas de automóveis novos na Europa sobem 17% em julho pelo 12.º mês consecutivo

As vendas de automóveis novos aumentaram 17% em julho na Europa, para 1,02 milhões de veículos, face a igual mês de 2022, crescimento que se regista pelo 12.º mês consecutivo, anunciou esta quarta-feira a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis..O aumento das vendas em julho ficou a dever-se à crescente procura de veículos elétricos e ao aumento da disponibilidade de peças, o que alimentou pelo 12.º mês consecutivo o crescimento das vendas de automóveis, refere a associação em comunicado citado pela agência de notícias financeiras Bloomberg..As vendas de automóveis elétricos aumentaram 62% em julho deste ano, enquanto as entregas de modelos a diesel diminuíram 9%, adianta..Os fabricantes de automóveis têm estado a trabalhar nas encomendas que se acumularam durante um período prolongado de problemas de abastecimento, esclarece a associação empresarial na nota citada..Agora que a escassez de semicondutores e de outros componentes críticos diminuiu, as perspetivas da indústria automóvel são ensombradas pelo aumento do custo de vida e pela subida dos empréstimos que afetam um cada vez maior número de consumidores..Embora o Model Y da Tesla Inc. tenha sido o veículo mais vendido na Europa no primeiro semestre, os fabricantes locais estão a preparar-se para ripostar, sendo que novos modelos movidos a bateria da Volkswagen, Stellantis e da BMW vão chegar aos salões de exposição nos próximos meses, com vários deles a fazerem a sua estreia no salão automóvel IAA na próxima semana em Munique, na Alemanha..Na Alemanha, em junho, os consumidores compraram 48.682 automóveis totalmente elétricos em julho, um aumento de 69% em relação a igual mês do ano anterior e, de longe, o maior número entre os mercados europeus, segundo a Bloomberg..No Reino Unido, onde os automobilistas londrinos estão agora sujeitos a regras de emissões de dióxido de carbono (CO2) mais rigorosas, as vendas subiram 88% para 23.010 unidades, enquanto a França ficou em terceiro lugar, com 16.867 veículos elétricos entregues..A Volkswagen, por seu turno, vendeu o maior número de automóveis de passageiros na Europa, em todos os tipos de propulsão, com 280.294 registos, mais 19% que há um ano..As vendas de grupo automóvel Stellantis caíram, no entanto, 3,3% para 160.251 veículos.