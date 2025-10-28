Vendas de automóveis ligeiros na UE crescem 20% em setembro para mais de 167 mil unidades

Em setembro de 2025, as vendas de automóveis ligeiros de passageiros na União Europeia (UE) aumentaram para 167.586 unidades, uma subida impressionante de 20% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados pela Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA). Nos primeiros nove meses do ano, o crescimento acumulado atinge 24,1%, perfazendo um total de 1,3 milhões de veículos vendidos.Analisando os principais mercados europeus, a Alemanha, o maior da região, registou um crescimento de 12,8% nas vendas. A França apresentou uma subida modesta de 1%, enquanto a Itália viu um aumento de 4,2% nas matrículas. O mercado espanhol destacou-se com um crescimento de 16,4%, e em Portugal, as vendas subiram 12,9%.No acumulado do ano, as vendas de automóveis na UE crescem apenas 0,9%, totalizando 8.053.335 viaturas, o que representa um aumento de cerca de 70 mil unidades. No entanto, a Alemanha enfrenta uma ligeira descida de 0,3%, a França regista uma quebra de 6,3%, e a Itália apresenta uma diminuição de 2,9%. Em contrapartida, a Espanha continua a contrariar a tendência com um aumento de 14,8% nas vendas. No mercado português, o crescimento anual é de 8,7%.A tendência de crescimento dos veículos eletrificados continua a acentuar-se, especialmente nos híbridos, enquanto os modelos a gasolina e diesel perdem participação. Os híbridos registarão um aumento de 16,4%, totalizando quase 2,8 milhões de veículos, enquanto os híbridos "plug-in" cresceram 31,1%, atingindo 723 mil viaturas. Os carros totalmente elétricos somaram 1,3 milhões de unidades, um aumento de 24,1% em relação ao ano anterior. Por outro lado, as vendas de veículos a gasolina caíram 18,7%, para 2,2 milhões, enquanto a diesel registaram uma queda de 24,7%, com 746 mil automóveis vendidos..Vendas de automóveis caem 0,6% até maio na UE