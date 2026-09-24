Vendas de automóveis na UE sobem 5,3% até agosto para 7,55 milhões de unidades

As vendas de automóveis novos aumentaram 5,3% na UE até agosto, atingindo 7,55 milhões de unidades “num contexto de aumento dos preços da energia e de incerteza geopolítica persistente", segundo a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

“A procura por diferentes tipos de veículos elétricos manteve-se sólida, impulsionada pelas medidas de apoio ao mercado e por uma oferta mais ampla de modelos”, acrescentou a associação.

Os veículos totalmente elétricos registaram um crescimento acumulado de 44,9% nos primeiros oito meses do ano, atingindo 1,64 milhões de matrículas, e alcançaram uma quota de 21,7%, contra os 15,8% do ano anterior.

Os híbridos convencionais continuaram a ser a opção mais procurada, com 36,6% do mercado e 2,76 milhões de unidades, um aumento de 11,1%, enquanto os híbridos ‘plug-in’ cresceram 19,6%, para 758.082 unidades, e atingiram uma quota de 10%.

Em contrapartida, os registos tanto de veículos a gasolina como a gasóleo diminuíram 18,6% desde janeiro e a sua quota conjunta caiu para 29%, contra os 37,5% do ano anterior.

No acumulado do ano, em Portugal, as vendas subiram 9,5% para 169.323, com o impulso dos elétricos a bateria que cresceram 43,1% para 45.388 unidades.

Os híbridos ‘plug-in’ avançaram 16% para 25.306 unidades, e em sentido oposto os veículos a gasolina reduziram 17,6% para 35.249 e os a gasóleo caíram 29.8% para 6.054 unidades.

As vendas de automóveis novos na União Europeia aumentaram 4,5% em agosto, atingindo 708.211 unidades, impulsionadas pelos automóveis elétricos a bateria, que dispararam 62,7% em termos homólogos, segundo a ACEA.

Em agosto, foram matriculados 196.486 veículos elétricos na UE, contra 120.779 no mesmo mês de 2025, enquanto os híbridos recarregáveis cresceram 10,8%, para 78.426 unidades, e os híbridos convencionais registaram um aumento de 2,2%, para 234 980.

Em contrapartida, as matrículas de veículos a gasolina recuaram 24,6%, para 133.816 unidades, e as de veículos a gasóleo caíram 23,8%, para 45.403.

Entre os grandes mercados europeus, os veículos elétricos aumentaram 112,8% em França e 75,1% na Alemanha.

Em Portugal, os veículos elétricos a bateria aumentaram 65,2% para 5.079 unidades, porém os híbridos ‘plug-in’ desceram 9,1% para 2.465. Os automóveis a gasolina desceram 20,3% para 1.917 e os a gasóleo caíram 49,1% para 415 unidades.

Por fabricantes, o grupo Volkswagen manteve a liderança do mercado da UE, com uma quota de 26,5%, seguido pela Stellantis, com 15,9%, e pela Renault, com 10,4%.

Entre as marcas com maior crescimento, destacou-se a BYD, que aumentou as suas matrículas em 163%, para 177.752 veículos, e atingiu uma quota de 2,4%, acima dos 1,9% da Tesla, cujas vendas cresceram 65,9%.

A Chery aumentou as suas matrículas em 250,9% e a Leapmotor em 426,8%, embora ambas partissem de volumes muito menores.