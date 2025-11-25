Vendas de automóveis novos na UE sobem 1,4% até outubro

As vendas de carros novos na União Europeia (UE) cresceram 1,4% até outubro face aos primeiros 10 meses de 2024, tendo sido registados 8,97 milhões de automóveis, anunciou hoje a associação europeia de fabricantes.Até ao final de outubro, foram matriculados 8.974.026 veículos pela primeira vez na UE, mais 120.725 que no mesmo período do ano passado, de acordo com os dados hoje divulgados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).Apenas no mês de outubro, as vendas ultrapassaram as do mesmo mês do ano passado em 5,8%, com o novo registo de 916.609 viaturas.As vendas em outubro cresceram em três dos quatro principais mercados europeus, destacando-se as subidas em Espanha (15,9%), Alemanha (7,8%) e França (2,9%), enquanto Itália registou uma descida de 0,5%.O volume de automóveis elétricos continuou a crescer até outubro, tendo sido matriculadas 1.473.447 viaturas nos primeiros dez meses, uma subida de 25,7% em termos homólogos e de 38,6% apenas no mês em análise, tendo conquistado uma quota de mercado de 16,4%.Ainda assim, segundo a ACEA, este valor está “abaixo do ritmo necessário nesta fase da transição”, num cenário em que o mercado dos híbridos se manteve como o mais popular.No acumulado dos primeiros dez meses do ano, as vendas dos veículos híbridos – mild e full - cresceram 15,6% para 3.109.362 unidades, enquanto nos híbridos ‘plug-in’ o crescimento foi de 32,4%, para 819.201 unidades.Por marcas, destaca-se a quebra de 39,2% da Tesla no mercado europeu, que até outubro matriculou 117.000 automóveis na UE, contra mais de 192.000 no mesmo período do ano passado.Em sentido inverso, a chinesa BYD mais do que triplicou (239,6%) o número de automóveis vendidos, para 94.216, à semelhança da SAIC Motor (MG), que cresceu 39,1% para 173.910 unidades.Entre os maiores grupos, o número de unidades registadas do grupo Volkswagen avançou 5,1% para 2.477.875 unidades, da Stellantis recuou 6,0% para 1.416.202 unidades, da Renault aumentou 7,0% para 1.018.412 e da Toyota diminuiu 5,7% para 663.970.Entre as motorizações a combustão interna, a venda de automóveis a gasolina caiu 18,3% até outubro, tendo recuado em todos os principais mercados, para uma quota de 27,4%, à semelhança dos veículos a gasóleo, que recuaram 24,5% para um ‘share’ de 9,2%.Até ao final de outubro, os híbridos representaram 34,6% das vendas e os outros tipos de energia (célula de combustível, gás natural, gás liquefeito, etanol e outros combustíveis). .Vendas de automóveis caem 0,6% até maio na UE