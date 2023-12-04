Vendas de carros a crescer 27,8% mas ainda em quebra face a 2019

O mercado automóvel cresceu 27,8% entre janeiro e novembro, comparativamente ao período homólogo, mas está ainda 12,7% abaixo de 2019, de acordo com os dados anunciados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), que dá conta da entrada em circulação de 215.220 novos veículos nos primeiros nove meses do ano..Só em novembro foram matriculados 19.439 veículos automóveis em Portugal, o que corresponde a um crescimento de 9,8% face ao mesmo mês do ano passado, mas 1% abaixo das vendas em novembro de 2019. Destes, 18.375 foram veículos ligeiros..Os elétricos totalizaram 25,8% dos ligeiros de passageiros novos vendidos em Portugal.