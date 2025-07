Vendas de carros aceleram com elétricos mais baratos

Para 2024, abunda o otimismo, com Sánchez a afirmar que "as indicações que temos são ainda mais otimistas, dada a entrada de novas marcas com uma oferta mais económica, com modelos mais acessíveis entre os 20 000 e os 30 000 euros, o que vai permitir que cada vez mais cidadãos possam adquirir um veículo elétrico". Mas, complementa esse otimismo com outros fatores, como a "entrada em vigor, em abril, do Regulamento da Infraestrutura para os Combustíveis Alternativos (AFIR, Alternative Fuels Infrastructure Regulation), com o roaming obrigatório a passar a ser uma realidade em todo o espaço da União Europeia, facilitando as viagens em carro elétrico por todo o território", recorda.