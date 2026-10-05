Vendas de carros elétricos aumentaram 45% até agosto, em linha com prioridades de Bruxelas

As vendas de carros elétricos continuam em forte crescimento na UE. Entre janeiro e agosto, venderam-se 1,64 milhões, ou seja, mais 45% do que no mesmo período do ano passado.

Os dados foram divulgados esta segunda-feira, 5 de outubro, num estudo do grupo Transporte e Ambiente, sediado em Bruxelas. O lançamento de carros elétricos de gama média está na base da subida, ao mesmo tempo que continua a aumentar a dimensão das redes de carregadores espalhadas pelos Estados-membros.

De entre os automóveis vendidos na UE, durante os primeiros oito meses do ano, 22% eram elétricos. Trata-se, por isso, de uma escalada de 6 pontos percentuais, em termos homólogos (16% em 2025).

Entre o total de modelos disponíveis para venda, a indústria europeia continua a liderar. No primeiro semestre, três em cada cinco (60%) dos elétricos nos stands foram construídos por empresas sediadas na Europa. Este é um dado relevante, numa altura em que algumas destas passam por profundas dificuldades, que envolvem despedimentos e encerramento de fábricas. O caso da Volkswagen é o mais evidente, neste capítulo.

No mesmo estudo, conclui-se ainda que o preço do gasóleo aumentou 38% desde o início da guerra no Médio Oriente, o que contribui para a procura por carros elétricos.