O mercado automóvel na União Europeia mantém uma trajetória de recuperação e transformação profunda. Nos primeiros dez meses do ano, o volume de matrículas de veículos ligeiros de passageiros registou um crescimento de 5,4% em comparação com o período homólogo de 2025, totalizando 9,46 milhões de unidades em circulação.

Os dados divulgados, esta terça-feira, pela Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA) confirmam que a transição energética continua a ditar o ritmo das preferências dos consumidores no continente.

No topo das escolhas permanecem as motorizações híbridas convencionais (não recarregáveis), que asseguram 36% da quota global de mercado com cerca de 3,4 milhões de automóveis comercializados.

No entanto, o verdadeiro destaque vai para os veículos 100% elétricos, cujas vendas dispararam 50% entre janeiro e outubro, atingindo 2,21 milhões de unidades.

Esta aceleração permitiu aos elétricos fixar a sua quota em 23,4%, um avanço expressivo face aos 16,4% registados no mesmo período do ano anterior.

Somando os híbridos plug-in — que estabilizaram perto dos 10% de representatividade —, o conjunto da frota eletrificada já assegura praticamente 70% das transações automóveis na Europa.

Este desempenho dos elétricos foi particularmente visível em grandes mercados comunitários, sobressaindo os crescimentos homólogos em França (+79,4%), na Alemanha (+60,7%) e na Dinamarca (+41%).

Em contrapartida, os combustíveis tradicionais continuam a perder expressão de forma acentuada. As motorizações a gasolina sofreram um trambolhão de 20,1% no acumulado do ano, representando agora 20,8% do total de vendas.

França lidera este recuo com uma quebra expressiva de 36,9%, seguida por quebras acentuadas na Alemanha (-24,5%), Espanha (-19,3%) e Itália (-16,6%).

Já o gasóleo afundou 20,6%, mantendo uma quota residual de apenas 6,9% do mercado.

No plano empresarial, a tendência de fundo é marcada pelo forte avanço dos construtores chineses no espaço europeu. A BYD, por exemplo, registou uma subida de 150,8% nas matrículas até outubro, alcançando as 237.137 unidades num universo de mais de nove milhões de veículos.

A expansão de outras marcas asiáticas revela-se ainda mais acentuada: a Chery Automobile cresceu 238,3% (159.278 veículos), a XPeng avançou 186,9% e a Leapmotor, associada ao grupo Stellantis, viu as suas vendas dispararem 374,8%.

Entre os grandes grupos industriais europeus, o cenário revela maior moderação.

A Stellantis conseguiu manter-se em terreno positivo com uma subida de 3,9%, acompanhada pelo BMW Group com um crescimento de 4,6%. Em sentido oposto, a Renault registou um recuo de 3,9% nas entregas e o Grupo Volkswagen assinalou uma ligeira contração de 0,3%.