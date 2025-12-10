Vendas na indústria crescem 1% em outubro

O índice de volume de negócios na indústria registou um crescimento homólogo de 1% e o índice de vendas no mercado nacional acelerou 2,3 pontos percentuais (p.p.), divulgou esta quarta-feira, 10, o Instituto Nacional de Estatística (INE).Em sentido contrário, as vendas para o mercado externo diminuíram 3,2%, do que resultou um contributo negativo de 1,2 p.p..Por agrupamento dentro do mercado nacional, os bens intermédios e os bens de consumo apresentaram crescimentos homólogos de, respetivamente, 8,8% e 7,1%.Já a energia caiu 1% em outubro e os bens de investimento 3,9%.Por agrupamentos industriais, os bens intermédios cresceram 5,8%, contribuindo com 1,8 p.p., e, na mesma linha, os bens de consumo avançaram 4,5% somando 1,2 p.p. à variação do índice.A energia passou de um crescimento de 1,3% em setembro para uma diminuição de 6,4% no mês em análise, tendo contribuído negativamente com 1,3 p.p..Os bens de investimento também tiveram uma variação homóloga negativa de 3,7% contribuindo com menos 0,7 p.p. para a variação do índice agregado. .Vendas a retalho com subidas homólogas na zona euro e na UE\n\n