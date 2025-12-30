DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Vendas no comércio a retalho crescem 6,4% em novembro

A subida é de 2,1 pontos percentuais (p.p.) em relação ao mês anterior, revelam os dados Instituto Nacional de Estatística (INE).
As vendas no comércio a retalho aumentaram 6,4% em novembro, face ao mesmo mês do ano passado, acelerando relativamente ao ritmo de outubro, anunciou esta terça-feira, 30, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos, as vendas cresceram 6,4%, mais 2,1 pontos percentuais (p.p.) do que no mês anterior, sendo que os índices dos agrupamentos de Produtos Alimentares e Produtos Não Alimentares aceleraram para crescimentos homólogos de 4,9% e 7,4%.

Já no que diz respeito ao Índice de Volume de Negócios no Comércio, que inclui as vendas ao retalho e por grosso, este registou, em novembro, um aumento homólogo de 1,7%, inferior em 2,4 p.p. ao observado em outubro, segundo o INE.

O comércio por grosso (exceto de veículos automóveis e motociclos) contraiu-se 1,8%, em termos homólogos, depois de ter registado um aumento de 3,9% em outubro.

Por sua vez, o comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos "desacelerou 3,0 pontos percentuais (p.p.), fixando-se a variação homóloga em 1,1%".

O gabinete de estatísticas disponibiliza também dados sobre o índice do emprego no comércio, que apresentou uma variação homóloga negativa de 0,8%, enquanto as remunerações aceleraram 2,1 p.p. para 5,8%.

