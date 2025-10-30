Vendas no comércio abrandam para 3% no 3.º trimestre

As vendas no comércio a retalho cresceram 3% no terceiro trimestre deste ano, em termos homólogos, abrandando face aos 3,2% do segundo trimestre, anunciou esta quinta-feira, 30, o Instituto Nacional de Estatística (INE).Em termos homólogos, as vendas no comércio cresceram 3,0% em julho, agosto e setembro face aos mesmos meses do ano passado, mas abrandaram 0,8 face ao registado no terceiro trimestre de 2024, refere o INE.O comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos cresceu 6,1% em termos homólogos, contra 5,8% no trimestre anterior e 0,8% no terceiro trimestre de 2024, enquanto o comércio a retalho sem veículos automóveis e motociclos acelerou 5,2%, contra 4,8% em cadeia e 3,7% um ano antes.Por sua vez, o comércio por grosso, sem veículos automóveis e motociclos, cresceu 0,5%, contra 1,3% no segundo trimestre e 4,9% no mesmo período do ano passado.Para o total, e de forma arredondada, o comércio a retalho contribuiu com 1,9 pontos, o comércio automóvel com 0,9 pontos e o comércio por grosso com 0,2 pontos.Apenas em setembro, o índice de volume de negócios no comércio teve um crescimento homólogo de 2,3%, abrandando face aos 3,4% em agosto.O comércio automóvel desacelerou 7,8 pontos percentuais e teve uma variação homóloga de 1,9% e o comércio por grosso aumentou 0,3%, contra 0,8% em agosto.Dentro do comércio a retalho, que cresceu 5,0% em termos homólogos, contra 4,4% no mês anterior, os produtos alimentares abrandaram 1,0 pontos percentuais face a agosto, para 3,7%, e os produtos não alimentares aceleraram 1,8 pontos percentuais, para 6,0%.Em termos mensais, o índice total caiu 1,4%, depois de ter subido 1,4% em agosto.Por divisão, e face a agosto, o comércio automóvel recuou 0,4%, o comércio por grosso baixou 3,0% e o comércio a retalho ganhou 0,2%, contra, respetivamente, 6,4%, 1,8% e -0,9% no mês anterior.Os índices de emprego e remunerações tiveram, em setembro, variações homólogas de -0,4% e 5,0%, contra -0,1% e 5,4% em agosto..Economia nacional cresce 2,4% no 3.º trimestre em termos homólogos \n\n