Vendas no comércio aumentam 4,3% em abril mas subida mensal desacelera

O Índice de Volume de Negócios no Comércio aumentou 4,3% em abril, face ao mesmo mês do ano passado. Ainda assim, desacelerou face a março.

Em causa estão os dados do INE, publicados nesta segunda-feira, 1 de junho. A subida homóloga do índice ficou 1,4 pontos percentuais (p.p.) aquém dos registos de março.

O comércio a retalho e o comércio por grosso desaceleraram 1,1 p.p. e 2,9 p.p., pelo que não foram além das subidas de 4,9% e 1,5%, respetivamente, em abril. Em contrapartida, o comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis acelerou 3,0 p.p. em abril, ao atingir um taxa de crescimento de 12,2%.

Em simultâneo, o crescimento do emprego desacelerou, mas os salários mantiveram o ritmo de crescimento que traziam de março. É que os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas ajustados de efeitos de calendário apresentaram subidas homólogas de 0,7%, 6,1% e 1,9% em abril, pela mesma ordem (0,8%, 6,1% e 2,2% no mês anterior).