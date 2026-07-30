Vendas no comércio crescem 2,9% no 2.º trimestre de 2026

As vendas no comércio registaram um crescimento homólogo de 2,9% no segundo trimestre de 2026, acelerando 0,4 pontos percentuais (p.p.) face ao trimestre anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Relativamente ao mês de junho, índice de volume de negócios no comércio registou uma variação homóloga de 2,7%, acelerando 1,4 p.p. face ao valor observado no mês anterior.

O comércio a retalho registou um crescimento homólogo de 3,0%, superior em 0,2 p.p. ao observado em maio.

O comércio por grosso apresentou uma variação positiva, de 0,5%, após a contração de 0,8% no mês anterior. Por sua vez, o comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis acelerou significativamente, com a taxa de crescimento a passar de 4,4% em maio para 9% em junho.

Em termos mensais, o índice total registou uma variação de 2,0%, após uma variação de -0,3% em maio.

O comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos passou de um crescimento de 2,6% para uma contração de 2,2%.

Por sua vez, o comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos e o comércio por grosso exceto de veículos automóveis e de motociclos, registaram variações de 1,7% e 3,8%, respetivamente, recuperando face ao mês anterior.

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas registaram, em junho, variações homólogas de 0,3%, 7,4% e 2,1%, respetivamente (1,2%, 8,0% e 1,0% no mês precedente).