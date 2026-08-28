Vendas no comércio sobem 2% com apoio do retalho

O índice de volume de negócios no comércio registou um aumento de 2% em julho, superando em 0,1 pontos percentuais o resultado do mês anterior, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O comércio a retalho destacou-se com um crescimento homólogo de 3,0%, acelerando 0,3 p.p. em relação a junho. Em contrapartida, o comércio por grosso cresceu 0,5%, após uma contração de 0,6% no mês anterior.

Por outro lado, o setor de comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis apresentou um abrandamento significativo, com uma redução de 4,6 p.p., resultando numa taxa de variação de 3,9%.

Em termos nominais, o índice total do comércio apresentou um crescimento homólogo de 6,8%, embora tenha diminuído 1,0% em comparação com o mês anterior.

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas em julho mostraram variações homólogas de -1,6%, 4,8% e 1,1%, respetivamente. Em termos mensais, as taxas de variação dos índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas foram de 1,1%, 8,4% e 1,9%.