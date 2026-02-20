Venezuela: 50 milhões de barris de petróleo a caminho dos EUA

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta quinta-feira que 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela estão a caminho da cidade de Houston, o que considerou "fantástico" para o país sul-americano.

"Estamos a levar 50 milhões de barris de petróleo. Estão a bordo de navios enormes a caminho de Houston", cidade do Estado do Texas (sul), disse Trump num comício republicano numa unidade industrial na Geórgia (sudeste).

Sem mencionar diretamente a Presidente interina do país sul-americano, Delcy Rodríguez, que chegou ao poder há dois meses após a captura do ex-líder Nicolás Maduro numa operação norte-americana em Caracas, Trump concluiu dizendo que "está a fazer um ótimo trabalho".

Os comentários do Presidente sobre o petróleo surgem 24 horas após o Departamento do Tesouro ter formalizado uma regra que flexibiliza as restrições às petrolíferas que operam na Venezuela, permitindo-lhes exportar petróleo bruto sob condições rigorosas de monitorização e de apresentação de relatórios.

As novas licenças autorizam cinco grandes empresas — Chevron, BP, Eni, Shell e Repsol — a realizar transações relacionadas com hidrocarbonetos com a empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) e outras entidades públicas.

A licença exige que os contratos sejam regidos pela jurisdição norte-americana e que os pagamentos a indivíduos sancionados pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) sejam direcionados para contas designadas pelo Departamento do Tesouro.

Desde a sua chegada ao poder, Delcy Rodríguez, antiga vice-presidente de Nicolas Maduro, abriu sob pressão norte-americana o setor petrolífero ao setor privado e prometeu uma lei de amnistia atualmente em debate na Assembleia Nacional, iniciando uma normalização das relações diplomáticas com Washington, cortadas em 2019.

O chefe do comando militar dos Estados Unidos para a América Latina e Caraíbas (Southcom), general Francis Donovan, visitou quarta-feira a Venezuela, anunciou a embaixada norte-americana em Caracas.

A mesma fonte adiantou que Donovan reuniu-se em Caracas com "as autoridades interinas para avaliar a questão da segurança (...) e para avançar no objetivo de uma Venezuela alinhada com os Estados Unidos".

O "tema da segurança" e "o plano de três fases" de Trump para o país sul-americano, foram temas nos encontros que o general norte-americano teve na capital venezuelana, informou também a embaixada.

O plano tem, segundo Washington, três fases para a transição na Venezuela, desde a captura de Nicolás Maduro e da sua esposa, Cilia Flores, a 03 de janeiro passado: a estabilização do país e "restauração da segurança", a recuperação da economia e, finalmente, uma "transição" para uma "Venezuela amigável, estável, próspera e democrática".