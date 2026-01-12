Vice-presidente do BCE diz que seria magnífico haver um sistema europeu idêntico ao MB Way

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, afirmou esta segunda-feira, 12 de janeiro, que, se o euro digital criar um “bizum” (sistema espanhol semelhante ao português MB Way) europeu será uma “notícia magnífica”.De Guindos considerou ainda ser "fenomenal que os bancos europeus façam alianças”.Durante a sua intervenção num diálogo por ocasião da apresentação do “Anuário do Euro”, do Instituto Espanhol de Analistas, De Guindos referiu-se, assim, à aliança que as principais plataformas europeias de pagamentos e transferências instantâneas estão a promover para criar uma única plataforma europeia que permita efetuar pagamentos entre si, abrangendo toda a Europa.De Guindos explicou que o euro digital é a transformação do euro físico para o mundo das transações digitais.Entre as suas vantagens, destacou que será um meio de pagamento e não pagará juros.O responsável também adiantou que o BCE está a realizar testes-piloto e começará nos próximos meses para que, em 2029, o euro digital esteja disponível tanto para o setor institucional quanto para o público em geral.Além disso, ressalvou que, com o euro digital, os europeus terão um meio de pagamento com um tratamento muito bom do ponto de vista dos custos e tornará a Europa menos dependente dos meios de pagamento americanos..Governador do Banco de França defende euro digital para evitar ameaças à moeda única\n\n.Bruxelas saúda avanço do BCE no euro digital e fala em “oportunidade estratégica”\n\n.BCE prepara primeira emissão do euro digital em 2029\n\n