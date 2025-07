Videojogos. Receitas podem chegar aos 350 milhões de euros

"Existe muito potencial em Portugal nesta área. Não é que não tenha sido feito nada, mas as coisas ainda não são bem organizadas", diz, lamentando que seja "difícil começar uma empresa aqui". "Quando se é pequeno, no começo existe logo uma carga de impostos e uma certa burocracia a que se é obrigado e ainda nem se sabe se a empresa vai sobreviver." Avança com o exemplo de Inglaterra, onde "as empresas pequenas não pagam impostos durante mais de dois anos, o que é uma forma de as ajudar a sobreviver na fase inicial".