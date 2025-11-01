Vila Galé inaugura 13.° hotel no Brasil: “Sou um viciado em recuperar património histórico”

Vinte e cinco anos depois do início da construção do seu primeiro hotel no Brasil, na praia do Futuro, em Fortaleza, o Grupo Vila Galé inaugurou na noite desta sexta-feira (31 de outubro) o seu 13.° hotel no país. E o seu fundador e CEO, Jorge Rebelo de Almeida, já está a pensar nos próximos projetos. No Vila Galé Collection Amazônia, em Belém, do Pará, transformou três armazéns centenários que pertenciam ao antigo porto num dos hotéis de topo de gama do grupo. Em São Luís do Maranhão, são três edifícios no velho centro histórico, um deles a antiga Casa do Maranhão, que vão ganhar nova vida como dois novos hotéis Collection. As obras já começaram.“As cidades que não recuperam o seu centro histórico ficam sem alma”, disse Jorge Rebelo de Almeida na conferência de imprensa na capital paraense, antes de descerrar a placa de inauguração do novo hotel, na margem da baía de Gajará. .“Recuperar património é um dever que acho que todos temos”, defendeu o CEO, dizendo que as cidades ficam sem história, sem memória, sem os seus centros históricos. “Sou um viciado em recuperar património histórico”, admitiu..CEO da Vila Galé: "Centros históricos são mais-valia tremenda, mas não é para estarem cheios de lojas de bugigangas".E os projetos em São Luís do Maranhão não são os únicos do grupo no Brasil, que só este ano abriu três novos hotéis neste país. Um deles o Vila Galé Collection Ouro Preto, na antiga sede do primeiro regimento de cavalaria de Portugal no Brasil, noutro exemplo de recuperação de património.Na calha está também o primeiro Nep Kids no Brasil (previsto para 2027), ao lado de outro novo hotel que vai nascer em Coruripe (Alagoas), e muitos mais projetos, incluindo um no Brumadinho, no estado de Minas Gerais, que ainda está numa fase inicial de projeto, e outro em Florianópolis, Santa Catarina. Vila Galé Collection Amazônia São 227 quartos, duas piscinas exteriores e uma interior aquecida, um spa e um ginásio, três salas de conferência (duas delas com capacidade para 200 pessoas) e dois restaurantes que estão prontos para acolher algumas das delegações que vêm para a Conferência do Clima da ONU (COP30) - entre elas a portuguesa. “Quer o governador [Helder Barbalho] quer o ministro Rui Costa [da Casa Civil do presidente Lula da Silva] vieram fazer-nos o desafio de construirmos em 11 meses este hotel para a COP30, porque estava o desespero, faltava oferta hoteleira, e nós viemos fazer, não foi um hotelzinho, foi um hotelzão”, afirmou o CEO do Vila Galé. E quando o cenário já estava difícil, para deixar tudo pronto a 31 de outubro, o governador perguntou se era possível antecipar a abertura, por causa de outro grande evento em Belém, o Círio da Nazaré. “Se tu tivesses o hotel pronto a 9 de outubro é que era uma maravilha”, disse o governador. E o desafio foi aceite. “Eu sou um pouco maluco”, brincou Jorge Rebelo de Almeida.A COP30, que começa a 10 de novembro e reúne milhares de pessoas de todo o mundo, serve de montra para colocar Belém do Pará no mapa do turismo e de outros grandes eventos. “Este hotel não viverá só da COP30. A hotelaria não se sustenta só com grandes eventos”, afirmou Gonçalo Rebelo de Almeida, filho de Jorge Rebelo de Almeida e administrador do grupo. “Acreditamos que o Vila Galé Collection Amazônia e a COP30 vão contribuir para angariar mais eventos para Belém, desenvolver novos roteiros turísticos e trazer um novo perfil de público para a cidade”, acrescentou. O hotel, um investimento de 180 milhões de reais (cerca de 30 milhões de euros), é uma homenagem não só à Amazónia, mas também às mulheres, com cada quarto dedicado a uma diferente e retratos espalhados por todas as áreas comuns. Um conceito já conhecido dos mais de 1,5 milhões de clientes e hóspedes, que têm no grupo outros hotéis dedicados, por exemplo, ao cinema, à ópera ou à música..A expansão do grupo não acontece só por terras brasileiras. Em Portugal estão a ser planeados novos hotéis em Miranda do Douro, Penacova, Paço Real de Caxias, Quinta da Cárdiga e, em Lisboa, o Palácio Almada Carvalhais. A jornalista viajou a convite do Vila Galé e da TAP.Cuba quer abrir turismo aos privados e Vila Galé está na linha da frente.Vila Galé inaugura nove hotéis até ao final do próximo ano