Vinhos com indicação obrigatória de ingredientes e calorias nos rótulos

Questionada se a informação sobre as calorias do vinho pode levar a uma retração do consumo, a diretora executiva da ACIBEV - Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal duvida. "Não me parece que vá alterar muito os padrões de consumo, até porque, quem se preocupa com o peso ou quer emagrecer sabe que as bebidas alcoólicas não são aconselhadas. Mas acreditamos que, com o QR Code e a possibilidade de integrar toda a informação que quisermos, podemos incluir mensagens que promovam o consumo responsável e moderado", diz Ana Isabel Alves, sublinhando que o setor "não tem nada a esconder". Será uma adaptação desafiante para as empresas, admite, sobretudo as mais pequenas, mas "a possibilidade de recurso ao rótulo eletrónico é uma facilidade, não só em termos de custos, mas sobretudo porque evita a necessidade de fazer rótulos em várias línguas, a plataforma traduz automaticamente para as todas as línguas da UE".