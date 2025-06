ViniPortugal com 8,3 milhões em 2024 para promoção em 22 países

A ViniPortugal vai investir 8,34 milhões de euros, no próximo ano, na promoção internacional dos vinhos portugueses, sendo que o plano prevê ações em 22 países. A grande novidade seria a abordagem ao mercado israelita, com a realização, pela primeira vez, de eventos e provas locais, mas, com o escalar da guerra no Médio Oriente, Frederico Falcão, presidente da entidade gestora da marca Wines of Portugal , admite que possivelmente não haverá condições para o fazer.