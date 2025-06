Vítor Constâncio diz que zona euro "está muito perto" de uma recessão

"Penso que a área do euro está muito perto duma recessão que, apesar de não ser muito marcada, criará uma situação de estagflação (inflação mais recessão) que é a situação mais difícil com que a política macroeconómica pode ser confrontada", afirmou em entrevista por escrito à agência Lusa, o antigo governador do Banco de Portugal (BdP) e ex-vice do Banco Central Europeu (BCE).