Volume de ativos do setor bancário europeu cresce 5,2% e fixa-se nos 35 biliões de euros

O balanço consolidado das instituições bancárias com sede no espaço comunitário registou um crescimento expressivo no primeiro semestre do ano. Segundo os dados estatísticos divulgados pelo Banco Central Europeu (BCE), esta sexta-feira, o volume total de activos do sector bancário da União Europeia fixou-se em 35 biliões de euros no final de Junho de 2026, o que traduz um acréscimo de 5,2% face aos 33,27 biliões contabilizados em período homólogo.

O relatório da autoridade monetária revela uma evolução favorável nos rácios de solvabilidade do sistema financeiro. O rácio de capital ordinário de nível 1 (Common Equity Tier 1 - CET1), o principal indicador da robustez financeira das entidades bancárias, situou-se nos 16,43% no fecho do segundo trimestre. Por sua vez, a rentabilidade dos fundos próprios (Return on Equity - RoE) do conjunto dos bancos europeus fixou-se nos 5,31%.

No que concerne à qualidade dos activos, o BCE assinala uma variação residual na taxa agregada de empréstimos de cobrança duvidosa (non-performing loans). O indicador cifrou-se em 1,99% em Junho de 2026, correspondendo a um aumento marginal de 0,03 pontos percentuais em comparação com o valor registado um ano antes.

O universo estatístico publicado pelo supervisor abrange a quase totalidade do balanço do sector na UE — representando perto de 100% dos activos do mercado — ao compilar os dados financeiros relativos a 336 grupos bancários e 2.283 entidades de crédito individuais. Este universo contempla ainda as filiais e sucursais operacionais no território comunitário que são detidas por grupos bancários sediados fora do espaço da União Europeia.