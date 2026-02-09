Volume de negócios da indústria cresce 0,3% em 2025 apesar da queda de 2,7% nas vendas externas

O volume de negócios da indústria aumentou 0,3% em 2025, invertendo a queda de 1,2% registada em 2024, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O crescimento foi impulsionado pela procura no mercado nacional, cuja variação média anual passou para +2,1% (era −2,3% em 2024).

As vendas para o mercado externo, pelo contrário, contraíram 2,7% em 2025, após um aumento de 0,8% no ano anterior.

No conjunto do ano, o emprego descendente e as remunerações divergiram: o emprego caiu 0,3% em média anual, enquanto as remunerações subiram 5,1% (comparando com 0% e 7,2% em 2024).

No quarto trimestre de 2025, as vendas industriais cresceram 0,6% em termos homólogos, desacelerando 0,5 pontos percentuais face ao trimestre anterior. As vendas para o mercado nacional no trimestre aumentaram 2,7% (2,1% no trimestre anterior).

Em dezembro, o índice de volume de negócios na indústria registou um crescimento homólogo de 2%, revertendo a queda de 1,3% de novembro.

Excluindo o agrupamento Energia, o aumento foi mais acentuado, de 3,4% (0,9% em novembro). Em dezembro, os índices relativos ao mercado nacional e ao externo variaram +1,9% e +2,3% (eram +2,4% e −7,4% em novembro).

Ainda em dezembro, as variações homólogas do emprego e das remunerações foram −0,2% e +4,4%.

Para 2025, as taxas médias confirmaram −0,3% no emprego e +5,1% nas remunerações.