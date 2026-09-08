Volume de negócios na indústria cresce 5,6% em julho

O índice de volume de negócios na indústria registou um crescimento homólogo nominal de 5,6% em julho, um abrandamento de 1,0 pontos percentuais face a junho, divulgou esta terça-feira, 8 de setembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Sem o agrupamento de energia, o volume de negócios situou-se em 3,9% (5,3% no mês anterior).

Em julho, o índice de vendas com destino ao mercado nacional desacelerou 1,2 pontos percentuais, fixando-se nos 7,9% (9,1% em junho) e contribuindo com 5,0 pontos percentuais para a variação total do índice.

Os mercados externos também registaram um decréscimo de 0,7 pontos percentuais, centrando-se nos 1,6% (2,3% em junho), gerando um contributo de 0,6 pontos percentuais para o valor total.

Por agrupamento, a energia e os bens intermédios apresentaram o maior contributo para a variação, com 2,5 e 2,3 pontos percentuais, respetivamente, fruto de um crescimento de 12,1% e 7,2%, respetivamente.

Por sua vez, os bens de investimento e os bens de consumo registaram aumentos homólogos de 2,8% e 0,8%, contribuindo conjuntamente com 0,7 pontos percentuais para o agregado.

O índice de volume de negócios na indústria registou uma redução mensal de 1,4% em julho, quando no mês anterior tinha apresentado um aumento de 0,5%.

No mês em análise, o emprego e horas trabalhadas apresentaram diminuições homólogas de 1,3% e 1,7% (variações de -0,3% e -0,7% no mês anterior).

As remunerações tiveram um aumento de 3,9% (6,5% em maio).