Volume de negócios na indústria cresce 6,5% em junho

O índice de volume de negócios na indústria registou um crescimento homólogo nominal de 6,5% em junho, um abrandamento de 0,3 pontos percentuais face a maio, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Sem o agrupamento de energia, o volume de negócios situou-se em 5,1% (3,9% no mês anterior).

Em junho, o índice de vendas com destino ao mercado nacional cresceu 9,0% (8,1% em maio), contribuindo com 5,7 pontos percentuais para a variação total do índice (5,0 pontos percentuais em maio).

Já os mercados externos registaram um abrandamento de 2,5 pontos percentuais, para um crescimento homólogo de 2,1%, o que gerou uma contribuição de 0,8 pontos percentuais para a variação total do índice (1,7 pontos percentuais em maio).

No segundo trimestre, as vendas na indústria aumentaram 7,5% em termos homólogos (1,4% no trimestre precedente), refletindo em grande medida a aceleração dos preços.

Por agrupamento, os bens intermédios e a energia apresentaram o maior contributo para a variação, com 2,9 e 2,5 pontos percentuais, respetivamente, fruto de um crescimento de 9,0% e 11,6%, respetivamente.

Por sua vez, os bens de investimento e os bens de consumo aceleraram 0,9 e 1,3 pontos percentuais, respetivamente, para aumentos homólogos de 3,6% e 1,6%, contribuindo em conjunto com 1,1 pontos percentuais para o agregado.

O índice de volume de negócios na indústria registou um crescimento mensal de 0,3% em junho, após a redução de 1,1% observada no mês precedente.

No mês em análise, o emprego e horas trabalhadas apresentaram diminuições homólogas de 0,7% e 0,3% (variações de -0,1% e -1,3% no mês anterior).

As remunerações tiveram um aumento de 5,6% (4,6% em maio).