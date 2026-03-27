Volume de negócios no comércio cresce 2,3% em fevereiro

O índice de volume de negócios no comércio registou um crescimento homólogo de 2,3% em fevereiro impulsionado pelas vendas no comércio a retalho, divulgou esta sexta-feira, 27, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

As vendas no comércio a retalho registaram um crescimento de 4,9% em fevereiro, enquanto o comércio por grosso aumentou 1,8%.

Por outro lado, o comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos registou uma contração de 2,8%, depois de em janeiro ter aumentado 4,3%.

Em termos mensais, o índice total passou de uma diminuição de 1,4% em janeiro, para um crescimento de 1,5% em fevereiro.

O comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos registou uma variação de 0,6% (-0,1% no mês anterior) e o comércio por grosso exceto de veículos automóveis e de motociclos, um aumento de 2,5%, após uma redução de 4,1% em janeiro.

Os índices de emprego e remunerações registaram, em fevereiro, variações homólogas de 0,2% e 7,0%, respetivamente.