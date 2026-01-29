Volume de negócios no comércio cresce 3% em 2025

O índice de volume de negócios no comércio aumentou 3,0% em 2025, menos 0,6 pontos percentuais (p.p.) que o registado em 2024, divulgou esta quinta-feira, 29, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Analisando só dezembro, o índice de volume de negócios no comércio registou um crescimento homólogo de 1,4%.

No mesmo período, as vendas no comércio a retalho aumentaram 3,1% e o comércio por grosso cresceu 2,7%. Já o comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos contraiu 7,2%.

Na mesma linha, os índices dos agrupamentos de produtos alimentares e produtos não alimentares desaceleraram 4,0 pontos percentuais (p.p.) e 3,0 p.p., respetivamente. Ainda assim, mantiveram crescimentos homólogos de 0,8% e 4,6%.

Quanto à variação mensal, o índice total passou de uma variação negativa de 0,8% em novembro para 1,5% em dezembro.

O índice do emprego manteve-se em dezembro, face homólogo, enquanto as remunerações registaram uma variação de 4,2%. No mês anterior, as subidas tinham sido de 0,4% e 6,7%.