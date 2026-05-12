Volume de negócios no setor dos serviços sobe 4,9% em março

O volume de negócios nos serviços aumentou 4,9%, em termos nominais, em março, face ao mesmo mês do ano passado. Dito isto, o primeiro trimestre trouxe um aumento homólogo de 2,1%.

De acordo com os dados do INE, o aumento nominal observado em março representa uma aceleração de 4,1 pontos percentuais (p.p.) face ao registado um mês antes. Em causa está o índice ajustado dos efeitos de sazonalidade e calendário. Excluído o ajuste, regista-se um aumento homólogo de 6,0% em março (mais 5,3 p.p. do que em fevereiro).

Por comparação com fevereiro, o índice nominal cresceu 3,0% (após queda de 0,6% no mês anterior).

Em termos reais, o índice deflacionado ganhou 0,5% no mês em estudo (corte de 2,4% em fevereiro).

Por setores, o dos Transportes e Armazenagem gerou um dos dois maiores contributos positivos para o índice agregado, na ordem de 1,7 p.p., em março. Isto porque cresceu 6,5% face ao mês homólogo, ao acelerar 4,9 p.p. comparativamente com o mês precedente.

Houve empate técnico com as Atividades de Consultoria, Científicas, Técnicas e Similares, que contribuíram igualmente com 1,7 p.p., fruto de um aumento de 11,7% face a março de 2025. Em causa está uma melhoria expressiva (queda de 3,3% em fevereiro).

Ainda em março, os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas registaram subidas homólogas de 1,3%, 6,8% e 2,0%, respetivamente, em março (2,0%, 8,5% e -0,5% em fevereiro).