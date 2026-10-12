Volume de negócios nos serviços cresce 5,3% em agosto

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou esta segunda-feira que o índice de volume de negócios nos serviços aumentou 5,3% em agosto deste ano, comparado ao mesmo período de 2025.

Esta subida representa uma aceleração de 2,3 pontos percentuais em relação a julho.

Em termos nominais, sem ajustes sazonais, o índice cresceu 5%, superando o mês anterior.

Já em termos reais, ou seja, ajustado para a inflação, o índice subiu 1,0%, revertendo a queda de 1,8% registada anteriormente.

Na comparação mensal, o índice nominal subiu 1,5%, após ter diminuído 1,0% em julho.

Quanto aos indicadores de emprego, registou-se um aumento de 0,7% no emprego, 6,2% nas remunerações e 0,6% nas horas trabalhadas, destacando uma recuperação no setor dos serviços.

No mês em análise, o índice de emprego registou uma diminuição mensal de 1,0%, comparando com uma queda de 0,3% no mesmo mês do ano anterior. Os índices de remunerações e horas trabalhadas também apresentaram reduções mensais de 9,3% e 4,7%, respetivamente, valores próximos dos registados em agosto de 2025.

Entre as várias secções, os transportes e armazenagem destacaram-se, contribuindo com 1,7 pontos percentuais para o resultado agregado, refletindo um crescimento homólogo de 6,7%, superior em 1,2 p.p. ao observado em julho. As atividades de informação e comunicação registaram um aumento significativo, passando de uma variação homóloga de 2,9% em julho para 8,6% no período em análise, contribuindo com 1,4 p.p. para a variação total do índice.

As atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares cresceram 6,6% após um aumento de 3,1% em julho, contribuindo com 1,0 p.p. para o resultado total. As atividades administrativas e dos serviços de apoio tiveram uma contribuição idêntica, com uma expansão homóloga de 5,6%, 1,8 p.p. acima da taxa registada em julho.

As atividades imobiliárias cresceram 6,9% em agosto, comparado com 1,1% no mês anterior, contribuindo com 0,4 p.p. para o índice agregado. Em contrapartida, o setor de alojamento, restauração e similares apresentou uma variação homóloga negativa pelo segundo mês consecutivo, com -0,4% em agosto, e uma contribuição de -0,1 p.p. para o índice global.

O Instituto Nacional de Estatística salienta que a informação agora divulgada incorpora revisões dos índices dos três meses anteriores, devido à substituição de estimativas por respostas recebidas e à atualização de valores provisórios para definitivos.