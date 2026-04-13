Volume de negócios nos serviços sobe 0,9% em fevereiro

O índice de volume de negócios nos serviços registou uma variação homóloga de 0,9%, porém desacelerou 0,3 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior, divulgou esta segunda-feira, 13, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O índice nominal, não ajustado dos efeitos de sazonalidade e de calendário, aumentou 0,9% em fevereiro, em termos homólogos, acelerando ligeiramente (0,1 p.p.) face à taxa registada em janeiro.

As atividades administrativas e dos serviços de apoio destacaram-se, em fevereiro, com o contributo positivo mais elevado (1,0 p.p.), refletindo um crescimento homólogo de 5,9%.

O setor dos transportes e armazenagem apresentou o segundo maior contributo (0,8 p.p.), associado a um aumento de 3,1%.

Os índices de emprego e de remunerações registaram variações homólogas de 1,6% e 8,0%, respetivamente (2,3% e 8,0% em janeiro).