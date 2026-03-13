Volume de negócios nos serviços sobe 1,8% em janeiro

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou esta sexta-feira, 13, que o volume de negócios do setor dos serviços cresceu 1,8% em janeiro, registando uma desaceleração de dois pontos percentuais em relação a dezembro.

Os índices homólogos de emprego e de remunerações situaram‑se em 2,0% e 7,3%, respetivamente (eram 2,7% e 8,1% no mês anterior). Em termos mensais, o emprego recuou 1,8% (contra 1,1% em dezembro) e as remunerações caíram 14,9%, uma descida ligeiramente superior à verificada em janeiro de 2025 (14,2%).

O índice agregado nominal, sem ajustamento sazonal nem de calendário, avançou 1,3% em termos homólogos, desacelerando 1,7 p.p. face a dezembro. Já o índice deflacionado registou uma queda homóloga de 1,5% (tinha diminuído 0,5% em dezembro). Na variação mensal, o índice nominal agregado cresceu 2,2% em janeiro (0,4% em dezembro).

Por ramos, transportes e armazenagem deu o maior contributo para a variação homóloga do índice total, com um impacto de um ponto percentual decorrente de um aumento de 4% (0,1 p.p. abaixo do contributo de dezembro).