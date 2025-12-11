Volume de negócios nos serviços sobe 4,1% em outubro

O índice de volume de negócios do setor dos serviços cresceu 4,1% em termos nominais em outubro, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).Os transportes e a atividade de armazenagem deram o maior contributo para essa evolução, com um aumento de 5%, seguidos pelas atividades administrativas e serviços de apoio que cresceram 7,2%. O alojamento e restauração registaram uma subida de 3,6% e os serviços de consultoria, científicos e técnicos avançaram 4,5%. As atividades de informação e comunicação aumentaram 0,8% e o ramo imobiliário cresceu 1,5%.Em termos de emprego, o índice mensal caiu 1,2% em outubro, mas manteve um ganho homólogo de 2,7%. As remunerações subiram 8,8% face a outubro do ano anterior e 1,1% em relação a setembro..Indústria prevê grande subida de preços, serviços cortam no emprego