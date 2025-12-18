Von der Leyen pede luz verde para concluir acordo com Mercosul

A presidente da Comissão Europeia disse esta quinta-feira, 18, ser “de enorme importância alcançar a 'luz verde'” do Conselho Europeu para concluir o acordo do Mercosul, considerando que só assim vai ser possível acabar com as “dependências problemáticas” à competitividade.“Sobre a nossa discussão em geoeconomia, as nossas dependências são problemáticas para a nossa competitividade [da União Europeia (UE)] […], o acordo com o Mercosul tem um papel essencial, é um mercado de aproximadamente 700 milhões de consumidores e é de enorme importância”, disse Ursula von der Leyen.À entrada para uma reunião do Conselho Europeu em Bruxelas, a última de 2025, a presidente do executivo comunitário europeu pediu a aprovação deste acordo entre a UE e o Mercado Comum do Sul (que inclui o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia).Em simultâneo, Ursula von der Leyen pediu aos líderes dos países da UE que cheguem a um acordo sobre o financiamento para o Ucrânia em 2026 e 2027, antevendo “negociações muito intensas” durante o dia de hoje.“Tem de haver uma solução hoje, apoio o que disse o presidente do Conselho Europeu [António Costa], não vamos sair daqui sem uma solução”, disse Ursula von der Leyen. .P&R. Negociação entre UE e Mercosul começou há 26 anos e espera-se que esteja perto do fim