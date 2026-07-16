Economia

Washington aprovou venda de armas à Arábia Saudita no valor de 1,7 mil milhões de euros

Em comunicado, o Departamento de Estado norte-americano anunciou a aprovação da venda de material militar aos sauditas envolvendo "sistemas de armas avançadas guiadas com precisão".
Washington aprovou venda de armas à Arábia Saudita no valor de 1,7 mil milhões de euros
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O Departamento de Estado norte-americano aprovou uma venda de armas à Arábia Saudita no valor de quase dois mil milhões de dólares (cerca de 1,7 mil milhões de euros) em pleno conflito no Médio Oriente.

A guerra foi desencadeada pela ofensiva lançada em fevereiro pelas forças norte-americanas e de Israel contra o Irão.

Em comunicado, o Departamento de Estado norte-americano anunciou a aprovação da venda de material militar à Arábia Saudita envolvendo "sistemas de armas avançadas guiadas com precisão".

Washington especificou que vai comprar compra de até 10 mil secções ar-ar e outras 10 mil secções ar-solo para os sistemas de armas avançadas guiadas com precisão (APKWS-II).

O pacote inclui lançadores, ogivas, motores de foguete, equipamento de suporte, dispositivos de lançamento, peças sobressalentes, documentação técnica e formação especializada.

No documento, salienta-se que o negócio vai melhorar a segurança de "um importante aliado não pertencente à Aliança Atlântica".

O Departamento de Estado disse ainda que a venda vai melhorar a capacidade da Arábia Saudita de dissuadir as ameaças atuais e futuras, reforçando a defesa e melhorando a operacionalidade conjunta com as forças dos Estados Unidos, da região e da NATO.

O contrato principal vai ficar a cargo da empresa BAE Systems, com sede em New Hampshire, Estados Unidos.

O anúncio da diplomacia norte-americana ocorreu depois de um porta-voz do Departamento de Estado ter manifestado o "apoio firme" de Washington a Riade face à "agressão iraniana".

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