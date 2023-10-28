Web Summit. Cimeira vai "avançar como planeado" com recorde de startups

As últimas duas semanas têm sido atribuladas para a equipa da Web Summit que, depois das declarações públicas de Paddy Cosgrave sobre o conflito no Médio Oriente, está agora sem líder. Contactada pelo Dinheiro Vivo, que é media partner da Web Summit, a organização diz que "vai nomear um novo CEO tão cedo quanto possível" e reforça que a cimeira tecnológica "vai avançar como planeado" entre os dias 13 e 16 de novembro. De fora ficam, porém, parceiros de longa data e com grande peso no mundo da tecnologia, nomeadamente a Alphabet (Google), IBM, Meta (Facebook) ou Siemens que desistiram de participar na sequência da opinião manifestada pelo fundador do encontro..Paddy Cosgrave recorreu à rede social X (antigo Twitter), a 13 de outubro, para se mostrar "chocado com a retórica e as ações de tantos líderes e governos ocidentais" sobre a guerra declarada por Israel ao Hamas, após o ataque de 7 de outubro do grupo terrorista. Mas seria a última frase que viria a desencadear um abanão à organização de mais uma Web Summit Lisboa: "Os crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando são cometidos por aliados, e devem ser denunciados pelo que são". O empreendedor referia-se à investida de Israel na Faixa de Gaza, aludindo aos alertas deixados por especialistas em Direito Internacional sobre a proporcionalidade, mas também ao pedido de "contenção" feito pelo presidente norte-americano, Joe Biden..Dor Shappiro, embaixador de Israel em Portugal, reagiu ao que considerou serem "declarações ultrajantes" e disse que o país não iria marcar presença no evento internacional. A decisão provocou uma reação em cadeia quase imediata: Amazon, Alphabet, Meta, Siemens, IBM e Intel vieram a público comunicar que também iriam desistir da participação já agendada. Apesar de a organização afirmar que "alguns parceiros" terão "revertido a sua decisão", não confirma quais as empresas que mudaram de ideias..Fonte oficial da centenária IBM - que anunciou, em setembro, a abertura de um novo centro tecnológico em Coimbra - confirma que a tecnológica "não vai participar na Web Summit" e não adianta mais detalhes. Posição semelhante tem a Siemens, que respondeu ao Dinheiro Vivo a dizer que "não há novos desenvolvimentos" e que "não irá participar" na edição deste ano, assim como a Alphabet, dona da Google, que reiterou a posição já assumida. Mesmo perante a demissão de Paddy Cosgrave, anunciada no dia 21, as empresas mantêm a decisão..Controlo de danos Ainda que o fundador da Web Summit - e que mantém ligação ao evento por ser o maior acionista da Manders Terrace, que detém esta e outras marcas - tenha apresentado "desculpas sinceras" pela "dor" que possa ter causado com os seus comentários, o estrago parece ser, na sua maioria, irreversível. Em reação à polémica, o Ministério da Economia emitiu um comunicado, no início da semana, a recordar o "forte impacto [do evento] na economia local" e a sublinhar que "o Governo mantém-se empenhado na realização do evento"..O presidente da Câmara Municipal de Lisboa saiu em defesa da realização da cimeira, lembrando que esta é uma iniciativa de "inovação e tecnologia" e não de "política e geopolítica". "Aquilo que temos de fazer é trabalhar para que o evento corra bem, porque é um evento importantíssimo para a cidade", afirmou Carlos Moedas em declarações aos jornalistas. Recorde-se que, na quarta-feira, o executivo camarário aprovou a atribuição de sete milhões de euros à Associação de Turismo de Lisboa para apoiar a realização da cimeira tecnológica.."A Web Summit vai avançar e estamos ansiosos para dar as boas-vindas a cerca de 70 mil pessoas em Lisboa com uma programação completa. Em última instância, a Web Summit é sobre conectar pessoas, iniciar debates e destacar novas ideias", lê-se na resposta enviada pela organização ao Dinheiro Vivo. De facto, o trabalho de preparação continua e já está a ser executado na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, onde se esperam cerca de seis mil trabalhadores e voluntários para ajudar à construção das instalações do certame..Programação para todos os gostos À semelhança das edições anteriores, este ano o evento volta a apostar em ações que permitam ligar os mais de 800 investidores a empreendedores de todo o mundo. São, segundo informação oficial, cerca de 2700 as startups que vão marcar presença em Lisboa, vindas de mais de 85 países, incluindo Trinidad e Tobago, Liechtenstein, Peru e Gana - perto de um terço destas startups foram fundadas por mulheres. Na semana passada, quando estalou a polémica em torno das declarações de Paddy Cosgrave, a cimeira vendeu mais de mil bilhetes..Mas o que se pode, afinal, esperar desta edição? Desde logo, está confirmada a presença de vários representantes políticos nacionais, a começar por Marcelo Rebelo de Sousa, que deverá participar na sessão de abertura da Web Summit. Espera-se o primeiro-ministro, António Costa, mas ainda sem detalhes sobre qual será o momento em que subirá ao palco, e ainda o regresso do ministro da Economia e do Mar. António Costa Silva está programado para duas sessões: na "New blueprints for technological growth", em que vai debater com o ministro da Economia do Luxemburgo, Franz Fayot; e na cerimónia de encerramento, quando se espera que fale sobre a relação de Portugal com o mundo..O presidente da CML, Carlos Moedas, irá estar na cimeira em duas ocasiões. A primeira no dia 15 de novembro para falar sobre "Transatlantic tech hubs: from Rio to Lisbon" com o seu homólogo do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e a segunda no dia seguinte para debater o tema "Putting citiziens at the heart of urban mobility". Nesta sessão dedicada à mobilidade urbana - numa altura em que a CML anunciou que pretende construir 19 novas ciclovias - é esperado que sejam abordadas as questões ligadas ao ambiente e ao bem-estar da população. A conversa incluirá ainda o CEO e fundador da Bolt, Markus Villig..A inteligência artificial (IA) é um dos grandes temas que marca a programação desta edição da Web Summit, que dedica ao tema um sem número de sessões espalhadas pelos vários palcos do recinto. Vai debater-se o papel da IA em vários setores, os novos desafios que traz às empresas e aos Estados, mas também as oportunidades de negócio que vão surgindo dia após dia. As ameaças das novas ferramentas de IA, como a IA generativa ou os deepfakes, será um dos tópicos centrais na sessão "Beyond the Ballot" (Para lá do voto, em tradução livre), que vai abordar o impacto destas tecnologias nas próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos..Por outro lado, as fintech estarão em destaque no alinhamento, procurando debater as novidades que estão a surgir neste setor um pouco por todo o mundo e as dificuldades dos empreendedores no acesso a investimento. Sistemas de pagamento, integração de soluções de IA ou até o papel das fintech na sustentabilidade são questões a abordar, de acordo com a programação já disponível - porém, ainda há muitas sessões com oradores por confirmar..Os empreendedores vão poder participar nas "Mentor Hours" (Horas de Mentoria, em português), que são reuniões pré-agendadas de 45 minutos que juntam até dez startups da mesma área e que contarão com a presença de mentores. São líderes empresariais e outros atores ligados ao empreendedorismo que vão estar disponíveis para aconselhar e esclarecer dúvidas em quatro temas: liderança, marketing, desenvolvimento tecnológico e gestão financeira. Podem inscrever-se as startups que integrem os programas Alpha e BETA da Web Summit..A Web Summit está de regresso à FIL, no Parque das Nações, em Lisboa, entre os dias 13 e 16 de novembro, onde são esperados cerca de 70 mil participantes. Na última edição, em 2022, a cimeira registou a maior afluência de sempre com mais de 71 mil visitantes.