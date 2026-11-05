Web Summit. Impacto na economia é de 2,5 mil milhões em dez anos

Aproxima-se mais uma edição da Web Summit Lisbon, que chegou à capital há dez anos e acumula um impacto de 2,5 mil milhões de euros na economia nacional, garante a organização.

O número faz parte das conclusões de um estudo realizado pela EY, que incide sobre o evento e cujas conclusões foram apresentadas pelo co-fundador e CEO da Web Summit, esta quinta-feira, 5 de novembro, em Lisboa. Em conferência de imprensa, Paddy Cosgrave salientou que o número de startups portuguesas presentes será um recorde.

Este é um dado de particular relevância, na medida em que o evento conecta startups e investidores, para que boas ideias possam beneficiar de investimento e ganhar escala a nível nacional e internacional.

A informação recolhida pela consultora aponta para um crescimento significativo do ecossistema de startups em solo nacional. O número de startups subiu de 2.193 em 2016 para 5.091 em 2025 (mais 132%), ao passo que as respetivas exportações aumentaram de 673 milhões de euros para 1,57 mil milhões (mais 133%), no mesmo período, diz a mesma publicação.

China em destaque?

Questionado pelo DN e Dinheiro Vivo em junho, Cosgrave fez saber que a expetativa para a Web Summit Lisbon era alta no que respeita à tecnologia chinesa, desde logo inteligência artificial (IA) e robótica.