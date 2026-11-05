Economia

Web Summit. Impacto na economia é de 2,5 mil milhões em dez anos

As exportações das 'startups' portuguesas aumentaram 133% desde 2016, de acordo com um estudo da EY, diz o CEO da Web Summit. O evento começa para a semana e reúne número recorde de empresas nacionais
Paddy Cosgrave, co-fundador e CEO da Web Summit.
Paddy Cosgrave, co-fundador e CEO da Web Summit. José Sena Goulão/Lusa
Publicado a

Aproxima-se mais uma edição da Web Summit Lisbon, que chegou à capital há dez anos e acumula um impacto de 2,5 mil milhões de euros na economia nacional, garante a organização.

O número faz parte das conclusões de um estudo realizado pela EY, que incide sobre o evento e cujas conclusões foram apresentadas pelo co-fundador e CEO da Web Summit, esta quinta-feira, 5 de novembro, em Lisboa. Em conferência de imprensa, Paddy Cosgrave salientou que o número de startups portuguesas presentes será um recorde.

Este é um dado de particular relevância, na medida em que o evento conecta startups e investidores, para que boas ideias possam beneficiar de investimento e ganhar escala a nível nacional e internacional.

A informação recolhida pela consultora aponta para um crescimento significativo do ecossistema de startups em solo nacional. O número de startups subiu de 2.193 em 2016 para 5.091 em 2025 (mais 132%), ao passo que as respetivas exportações aumentaram de 673 milhões de euros para 1,57 mil milhões (mais 133%), no mesmo período, diz a mesma publicação.

China em destaque?

Questionado pelo DN e Dinheiro Vivo em junho, Cosgrave fez saber que a expetativa para a Web Summit Lisbon era alta no que respeita à tecnologia chinesa, desde logo inteligência artificial (IA) e robótica.

Paddy Cosgrave, co-fundador e CEO da Web Summit.
Paddy Cosgrave: "os modelos de IA chineses vão estar no palco central em Lisboa"

O evento está aí à porta, já que tem início na próxima segunda-feira e dura quatro dias. O responsável mantém as perspetivas e destaca a capacidade dos LLMs chineses (modelos de IA), já que "o futuro da tecnologia não é americano, de certeza", diz ainda.

E depois de 2028?

Iniciada em 2009 na Irlanda, a iniciativa aterrou em Lisboa em 2016. Porém, o futuro a partir de 2029 é uma incógnita.

Sobre se a Web Summit Lisbon vai prosseguir após 2028 (quando termina o contrato em vigor), sem "entrar em detalhes", o responsável reconhece que "há um processo [de negociações] em curso", que envolve "boas conversas", mas está por concluir. É que a organização conta com o apoio monetário do Estado e da Câmara Municipal de Lisboa - muito perto dos 20 milhões de euros, porque o orçamento inicial global de dez milhões é constantemente ultrapassado - e, ao mesmo tempo, há "outras cidades" candidatas a receber o evento, na Europa.

Paddy Cosgrave, co-fundador e CEO da Web Summit.
As melhores fotos da 10ª edição da Web Summit em Lisboa
Paddy Cosgrave, co-fundador e CEO da Web Summit.
Web Summit: Governo ambiciona colocar o país na liderança da IA
Paddy Cosgrave, co-fundador e CEO da Web Summit.
Moedas quer diminuir custos para manter Web Summit depois de 2028
Lisboa
Startups
Paddy Cosgrave
startup
empreendorismo
Web Summit 2026