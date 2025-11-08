DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Web Summit: Portugal leva 178 'startups' à Web Summit destacando a inteligência artificial

Cimeira tecnológica e de empreendedorismo decorrerá de 10 a 13 de novembro, em Lisboa, e espera mais de 70 mil participantes.
Publicado a

A Unicorn Factory Lisboa, em conjunto com a Startup Portugal, vai levar à Web Summit 178 ‘startups’ portuguesas, sendo a inteligência artificial (IA) o setor em destaque nesta edição.

Em entrevista à Lusa, o presidente executivo da Unicorn Factory Lisboa, Gil Azevedo, revelou que a IA tem o “principal destaque”, sendo que “todas as ‘startups’ hoje em dia acabam por incorporar a inteligência artificial de uma forma ou de outra”.

Além da IA, Gil Azevedo destacou os setores da saúde e da educação como atividades nas ‘startups’ portuguesas representadas na Web Summit, ‘cimeira’ tecnológica que começa na segunda-feira, em Lisboa.

Das empresas portuguesas que vão marcar presença, Gil Azevedo revelou que 63 serão levadas pela Unicorn Factory e 115 pela Startup Portugal.

Das empresas levadas pela Unicorn Factory cerca de 30% são lideradas por mulheres.

O presidente executivo (CEO) destacou a Lampsy como uma das ‘startups’ mais promissoras, cujo produto consiste num candeeiro inteligente capaz de detetar ataques de epilepsia.

Gil Azevedo avançou também que a Unicorn Factory foi contactada por 25 delegações internacionais para virem a Lisboa conhecer o projeto e demonstra expectativas positivas em relação ao evento.

“Temos mais de 25 delegações internacionais que nos pediram para vir conhecer o nosso projeto, o projeto Unicorn Factory Lisboa, e conhecer o ecossistema da cidade e, portanto, a nível de grandes números temos uma expectativa muito positiva em relação à Web Summit”, disse.

O CEO defendeu ainda que a Web Summit vai trazer grandes resultados para o ecossistema da inovação em Portugal.

“O primeiro resultado vai ser este palco que vamos poder dar às ‘startups’ portuguesas de conseguirem ter aqui contactos a nível internacional, quer com investidores, quer com novos mercados, quer com empresas internacionais”, afirmou.

Gil Azevedo ressalvou ainda a importância do evento para afirmar Portugal perante outras partes do mundo no que toca à inovação e à sua importância para o crescimento económico das nações.

“Cada vez mais a inovação é essencial para o futuro económico dos países e, portanto, termos um evento da dimensão da Web Summit permite destacar o papel de Portugal de uma forma muito evidente face a outras geografias”, reiterou.

A Web Summit decorrerá de dia 10 a dia 13, em Lisboa, e espera mais de 70 mil participantes.

Web Summit anuncia cinco primeiros oradores da edição de 2025
Startups
Web Summit

