Web Summit: Quatro dias de AI, AI, AI 

Mas falta ainda referir o ponto mais alto da semana, aquele em que o discurso sobre as oportunidades da inteligência artificial se transformou num produto real com aplicação muito prática no quotidiano. Vasco Pedro, líder da portuguesa Unbabel, subiu ao palco principal para apresentar o protótipo de um objeto surpreendente. O Halo é um aparelho que permite comunicar sem ter de falar ou escrever, visto que transforma a receção de mensagens num ficheiro de som e adapta sinais bioelétricos em linguagem escrita, numa combinação de inteligência artificial generativa com uma interface neural não invasiva. Os primeiros beneficiários serão as vítimas de doenças degenerativas que impedem a comunicação eficiente, como o doente de esclerose lateral amiotrófica que já está a usar um Halo para comunicar com a família. O próximo passo será a transformação do aparelho para o mercado de massas, naquele que poderá ser o primeiro equipamento de tradução simultânea verdadeiramente eficiente a nível global.