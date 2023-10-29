Zero contra construção de polo turístico na Praia dos Moinhos em Alcochete

A consulta pública ao Estudo de Impacte Ambiental do conjunto turístico da Praia dos Moinhos, na fase de Estudo Prévio, terminou e aguarda agora parecer, mas a Zero alerta que um projeto desta natureza e dimensão "afetará significativamente e de forma irreversível a manutenção do estado de conservação favorável dos habitats e das populações de espécies protegidos com perturbação da zona de praia e das zonas de salinas, a leste e a sul, com grande potencial enquanto habitat para a avifauna"..O empreendimento prevê a reconversão de instalações industriais desativadas num polo composto por apartamentos turísticos com capacidade para 690 camas e um estabelecimento hoteleiro com 300 camas, perfazendo uma capacidade total de 990 camas..A Zero explica em comunicado que o projeto, localizado em Alcochete, no distrito de Setúbal, ocupa uma faixa de terreno correspondente a uma linha dunar, entre o Rio Tejo, na zona da praia dos Moinhos, e uma área de salinas (salinas da Fundação Jorge Gonçalves Júnior e salinas da Fundação das Salinas do Samouco a nascente, sul e poente)..Para a associação ambientalista, esta é uma área sensível para a conservação da natureza e com impacte na paisagem ribeirinha, que se situa dentro dos limites da ZPE - Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo e da Zona Especial de Conservação do Estuário do Tejo (ZEC) e na periferia da Reserva Natural do Estuário do Tejo..A Zero defende que esta intenção contraria o regulamento do Plano de Gestão da Zona de Proteção Especial do estuário do Tejo quanto à instalação deste tipo de estruturas em área de Proteção de Prioridade II (onde está grande parte do projeto) e os objetivos de gestão do Plano Setorial para a Rede Natura 2000..Além disso, adianta a associação, o projeto já tinha recebido anteriormente uma Declaração de Impacte Ambiental Desfavorável, e agora voltou a ser apresentado pela empresa Riberalves Imobiliária, Lda.."Ao contrário do que o promotor apregoa, a substituição das estruturas de seca de bacalhau existentes por empreendimentos turísticos não irá contribuir para a valorização das margens do estuário como elemento de centralidade e de identidade sociocultural e para a ligação entre rio e salinas", defende a associação, adiantando que será instalado numa área de risco face a cheias e à subida gradual do nível médio da água do mar..Segundo a associação, por se situar numa estreita faixa de terreno a cotas baixas, não entra em linha de conta com as orientações do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC)..A Zero advoga que modelos de desenvolvimento para este local devem respeitar os instrumentos de ordenamento e a sensibilidade desta área..Isto porque o que foi agora apresentado mantém as condições que motivaram a sua desconformidade ambiental em versões anteriores, "ainda que o promotor apresente agora as construções a serem assentes em estruturas palafíticas de modo a contornar o problema da implantação em área de risco face a cheias", acrescenta..A agência Lusa questionou a autarquia de Alcochete sobre a possibilidade de este projeto vir a ser instalado no concelho, tendo a câmara respondido que, até à data, não deu entrada qualquer pedido de licenciamento.