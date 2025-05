Zero diz que discurso de PM prova que ambiente é visto como empecilho

"A Zero considera que as palavras proferidas [por António Costa, na comunicação ao país, no sábado à noite] são infelizmente a prova de que os valores ambientais continuam a ser vistos como um empecilho ao desenvolvimento do país", afirmou a associação, em nota de imprensa enviada, este domingo, à agência Lusa, lamentando que não tenha sido abandonado esse tipo de visão.