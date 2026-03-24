Zome promove conferência para antecipar futuro do imobiliário

A 8ª edição da Zome Summit, conferência da imobiliária portuguesa Zome, arranca amanhã, 25 de março, em Huelva, Espanha, centrada nos temas da liderança, inovação e visão estratégica, numa ótica de antecipar o futuro do setor imobiliário.

O evento, de periodicidade anual, afirma-se como uma plataforma de "aceleração profissional e pessoal dos consultores imobiliários", diz o comunicado da Zome enviado à imprensa.

A conferência, na qual são esperados mais de 750 profissionais, será também um espaço de formação avançada, partilha de conhecimento e de contatos.

O evento dará especial atenção aos desafios do futuro digital, tema que será abordado por Patrícia Santos (chairwoman da Zome), Elvira Fortunato (investigadora, cientista e ex-ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) e Sandra Fazenda de Almeida (diretora-geral da comunidade digital de negócios da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações.

Guilherme Machado (autor, mentor e líder do maior canal de vendas imobiliárias no YouTube), Carlos Ferreirinha (presidente da MCF Consultoria), Bento Queiroz (fundador do Bento Queiroz Group), Sofia de Castro Fernandes (CEO e fundadora do @asnove) e Massimo Forte (autor e coach do mercado imobiliário) são alguns dos oradores que vão marcar presença na conferência. O objetivo é a partilhar de "abordagens práticas sobre consistência no negócio, gestão de valor e liderança com propósito", diz o comunicado.

O programa inclui ainda um painel especial com os ex-futebolistas portugueses Bruno Alves e Adrien Silva, focado nas aprendizagens da alta competição aplicadas ao contexto empresarial.

De acordo com o comunicado, a Zome Summit aposta num "formato imersivo que cruza conhecimento, inspiração e experiência", tendo em vista o reforço do "compromisso da marca com o desenvolvimento das pessoas e com a evolução de um setor mais preparado, inovador e sustentável".